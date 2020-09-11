رئيس التحرير

محمود مسلم

"قومي المرأة" بالبحيرة تستهدف 122 ألف مواطن للتوعية بمخاطر كورونا

كتب:

أحمد حفنى
01:52 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
حملة قف.. سنهزم فيروس كورونا

حملة قف.. سنهزم فيروس كورونا

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة البحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، الحملة التوعية التي أطلقتها تحت شعار "قف.. سنهزم فيروس كورونا"، بمشاركة 100 رائدة ريفية.

وخلال الحملة التي استمرت على مدار 10 أيام، تم إجراء 15 ألفا و498 زيارة استهدفت 122 ألفا و760 مواطنا بنطاق المحافظة، "51150 سيدات - 22580 رجال - 49030 أطفال".

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.

اقرأ المزيد:

"مكرم" تزور المجلس القومي للمرأة مع شباب الدارسين بالخارج

قومي المرأة بالبحيرة: استهدفنا 80 ألف مواطن للحد من كورونا

"قومي المرأة" بالبحيرة يواصل فعاليات "صوتك لمصر بكرة"

هدايا من "قومي المرأة" بالبحيرة لأمهات دور رعاية المسنين في دمنهور

«قومي المرأة» بالبحيرة: ندوات بمسجد «معمل القزاز» لسماع مشكلات السيدات

حملة توعية للوقاية من فيروسات الكبد بصالونات التجميل بكفر الشيخ