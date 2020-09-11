"قومي المرأة" بالبحيرة تستهدف 122 ألف مواطن للتوعية بمخاطر كورونا

اختتم فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة البحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، الحملة التوعية التي أطلقتها تحت شعار "قف.. سنهزم فيروس كورونا"، بمشاركة 100 رائدة ريفية.

وخلال الحملة التي استمرت على مدار 10 أيام، تم إجراء 15 ألفا و498 زيارة استهدفت 122 ألفا و760 مواطنا بنطاق المحافظة، "51150 سيدات - 22580 رجال - 49030 أطفال".

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.