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حملة توعية للوقاية من فيروسات الكبد بصالونات التجميل بكفر الشيخ

كتب:

سمر عبد الرحمن
04:05 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
اجتماع بصحة كفر الشيخ

اجتماع بصحة كفر الشيخ

عقدت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور بكر عجمي، مدير الإدارة، اليوم الجمعة، اجتماعاً، لفريق التثقيف الصحي بالمحافظة لمناقشة الأعمال الخاصة بمبادرة الحد من انتشار عدوى الفيروسات الكبدية في صالونات التجميل بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية.

وقال عجمي، إن المبادرة تستهدف التوعية للوقاية من الاصابة بالفيروسات الكبدية، في الأماكن الأكثر خطورة للتعرض للإصابه، مثل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية، كما تهدف للتوعية بأهمية الاستخدم الأوحد للأدوات المستخدمة في الصالونات وخاصة الأدوات الحادة مثل أمواس الحلاقة.

وأضاف مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة في كفر الشيخ، أن فريق التثقيف الصحي بالمحافظة سينظم حملات على صالونات التجميل بجميع إداراتها المختلفة لنشر التوعية.

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