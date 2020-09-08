قومي المرأة بالبحيرة: استهدفنا 80 ألف مواطن للحد من كورونا

وجّه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى تكثيف جهود التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد وأعراضه ومسبباته وطرق الوقاية منه، والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره.

وواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة ذكية رشاد، مقرر الفرع، حملة التوعية تحت شعار "قف.. سنهزم فيروس كورونا" بمشاركة عدد 100 رائدة ريفية، وخلال الأسبوع الأول من الحملة، تم تنفيذ 10 آلاف و860 زيارة، بإجمالي مستهدفين 80 ألف فرد من سيدات ورجال وأطفال بنطاق المحافظة.

وأشاد "آمنة" بجهود فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.