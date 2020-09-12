"عرقسوس" مصطفى شوقي يُصيب جمهوره بـ"مرارة": "متستعجلش"

أثار الفنان مصطفى شوقي، جدلًا واسعًا، على مدار الساعات الماضية، بعد طرحه أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "عرقسوسي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، حيث حققت الأغنية نحو نصف مليون مشاهدة، منذ طرحها أول أمس، على القناة الرسمية لـ مصطفى شوقي عبر "اليوتيوب".

تفاوتت آراء الجمهور، بشأن أغنية "عرقسوسي"، والذي أعرب أغلبهم عن استياءهم الشديد من هذه الأغنية، لاسيما وأنها لم تأت على نفس مستوى "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحًا كبيرًا آنذاك، وكانت سببًا في معرفة الجمهور بـ"شوقي".

وقال واحد من جمهور مصطفى شوقي: "للأسف الشديد ناس بقى عندها جفاف فني في كتابة الأغاني.. وشعراء كتير جدا بيكتبوا كلام منتهي الذوق والمصطلحات الجديدة الراقية وزي ما بنقول في الشعر كلمات وقوافي ماحدش خطاها قبل كدة لكن مش واخدين فرصتهم ولا حقهم"، بينما قالت "منى": "بص أنا أعرفك من أيام ساقية الصاوي.. وشهرة واتشهرت والحمد لله.. إيه فيديو كليب من أيام التسعينيات ده.. اعمل حاجة مع عمر خيرت.. زي أغنية في هويد الليل مثلا، هتتنقل في حته تانية خالص أو أيمن بهجت قمر بكلمات مختلفة برضه.. لكن مش معنى إن نمط نجح إنه هيفضل.. عمومًا بالتوفيق ومتستعجلش".

وناشدت إحدى المتابعات، مصطفى شوقي، تغيير نمط أغانيه، بقولها: "أرجوك غيّر بقى مش كلام غريب وخلاص.. ملطشة القلوب ضربت لأنها حلوة وجديدة.. دي تكرار تكرار والناس بتزهق"، فيما قال آخر: "الجمهور عنده حق يا درش، وأنت صوتك حلو جدًا ومختلف وعندك إحساس بتوصله للجمهور لكن لا بد من اختيار الكلمات المناسبة واللحن لازم يكون كويس أنت عملت ملطشة القلوب ونجحت وحشتوني ونجحت ضارب عليوى نجحت لكن الأغنية دي بصراحه أوڤر.. حاول تخرج من الدايرة اللي حطيت نفسك فيها".

وأضافت "دينا": "للأسف أغانيك الأخيرة كلماتها هابطة.. أنت عملت أغنية ملطشة القلوب ووحشتوتى وكلماتهم جميلة.. ليه تنزل للمستوى ده"، كما قال آخر: "من بعد ملطشة القلوب وحضرتك مستواك بيقل يوم عن يوم.. مش حلوة بحقك"، فيما قالت أخرى: "الأغنية مش حلوة بس أنت فنان جميل وصوتك رائع بجد.. ومش محتاج حد يسندك.. ياريت تمنع موضوع البنات والرقص.. أنت فنان وقوي كمان".

وقالت إحدى المتابعات لـ مصطفى شوقي: "للأسف أنت بتخسر بالطريقة دي كل أغنية بعد ملطشة القلوب.. بتنزل بمستواك خالص"، فيما قال حسام: "أرجو أن تعيد النظر في الاتجاه.. لأني كنت أتابعك من زمان مع حميد والآن برجع اسمع أغانيك القديمة عشان الذوق أحلى وربنا يوفقك إلى أهداف جديدة".