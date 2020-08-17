مصطفى شوقي يكسر حاجز 6 ملايين و200 ألف مشاهدة لأغنية "ضارب عليوي"

كسر الفنان مصطفى شوقي حاجز 6 ملايين و200 ألف مشاهدة لأغنية "ضارب عليوي" عبر موقع "يوتيوب".

وعبر "شوقي" عن سعادته البالغة لما حققته الأغنية من نجاح خلال 10 أيام من طرحها.

"ضارب عليوي" من غناء مصطفى شوقي، وكتب كلماتها الشاعر صابر كمال، ألحان بلال سرور، في ثاني تعاون لهم معا بعد أغنية "ملطشة القلوب"، ووزعها موسيقيا جلال الحمداوي، وإخراج نصر محروس.