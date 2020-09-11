بالصور.. الكنيسة تحتفل برأس السنة القبطية وعودة قداسات الجمعة

احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين، والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة مساء الخميس والقداس صباح اليوم، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنغمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.