رئيس التحرير

محمود مسلم

بالصور.. الكنيسة تحتفل برأس السنة القبطية وعودة قداسات الجمعة

كتب:

مصطفى رحومة
تصوير:

أسامة همام
04:09 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
بالصور.. الكنيسة تحتفل برأس السنة القبطية وعودة قداسات الجمعة

احتفلت الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين، والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم عيد النيروز، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.

وصلى المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة مساء الخميس والقداس صباح اليوم، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنغمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}
{"description":"\u0627\u0644\u0627\u0642\u0628\u0627\u0637 \u064a\u062d\u062a\u0641\u0644\u0648\u0646 \u0628\u0639\u064a\u062f \u0627\u0644\u0646\u064a\u0631\u0648\u0632 \u0648\u0639\u0648\u062f\u0647 \u0642\u062f\u0627\u0633\u0627\u062a \u0627\u0644\u062c\u0645\u0639\u0647"}

اقرأ المزيد:

الأقباط يحتفلون اليوم بـ"عيد النيروز" وعودة قداسات الجمعة للكنائس

انتهاء السنة القبطية اليوم.. والمسيحيون يحتفلون غدا بـ"عيد النيروز"

توزيع بلح وجوافة على الأطفال باحتفالات عيد النيروز بالإسكندرية

"قدوة عظيمة" ترنيمة على روح مطران المنيا في عيد النيروز