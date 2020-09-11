المجمعة المصرية: إصدار وثائق تأمين إجباري لـ2851 سيارة نقل

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، خلال التقرير الصادر من "وكالة الأهرام" عن المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر أغسطس2020، والتي بلغت 526,745 مركبة، والتي صدر لها وثائق تأمين إجبارى وتم ترخيصها فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور.

وأكد التقرير الصادر من المجمعة، أن عدد السيارات النقل بلغ 2851سيارة نقل، من بينها 29 سيارة موديل 2019، و82سيارة موديل 2019، و756 سيارة موديل 2020 و1984 سيارة موديل 2021.

كما أوضح التقرير، أن عدد مركبات "الأتوبيس" قد بلغ 505 سيارة من بينها 2 موديل 2018 و4 موديل 2019 و238 موديل 2020، و261 موديل 2021، فيما وصل عدد الدراجات النارية بلغ 17 ألفا و943 دراجة نارية من بينها 808 موديل 2018 و2989 موديل 2019 و14119موديل 2020 و27 موديل 202.

أما عن عدد سيارات الأجرة قد بلغ 285 سيارة بينها 2 موديل 2018، و5 موديل 2019 و48 موديل 2020 و145 موديل 2021، أما الأجرة سياحة فقد بلغت 27 سيارة من بينها 2 موديل 2018 و2 موديل 2019 و22 موديل 2020 وسيارة موديل 2021، أما النصف مقطورة فقد بلغت 64 سيارة من بينها سيارة موديل 2018 وسيارة موديل 2019 و62 موديل 2020.