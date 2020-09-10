المجمعة المصرية: إصدار وثائق تأمين إجباري لـ527 ألف سيارة خلال شهر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريًا والترخيص لها خلال أغسطس الماضي بلغت 526,745 مركبة.

وأكد التقرير الصادر من المجمعة، أن من بين تلك المركبات 1.486 جمرك، و239 مركبة هيئة دبلوماسية، و54 مركبة كهربائية، و413 ألف و362 مركبة تعمل بالبنزين، و5 آلاف و875 مركبة تعمل بالبنزين/الغاز الطبيعي، و100 ألف و608 تعمل بالسولار،و3 مركبات تعمل بالسولار/ غاز طبيعي، و44 مركبة تعمل بالغاز.

وأضاف أن 43 ألف و652 مركبة "زيرو"، من بينها 1090 موديل 2018، و4178 موديل 2019، و29.239 موديل 2020، و9145 موديل 2021.