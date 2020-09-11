الصحة النفسية والسكة الحديد تجريان الكشف النفسي على رئيس قطار المنصورة

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد عن خضوع عادل فاروق عبدالهادي، رئيس القطار رقم 948 المنصورة - القاهرة، والذي شهد أحداث واقعة التجاوز والتنمر ضد أحد الركاب، جندي مجند بالقوات المسلحة، لكشف نفسي من خلال اللجنة المشكلة من الصحة النفسية ومستشفى السكة الحديد، صباح غد، مشيرا إلى أن عينات تحليل المخدرات الخاصة برئيس القطار سلبية، وأنه سيتم إعلان نتائج الكشف النفسي في الحال.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، سيتابع بصفته الشخصية جميع الإجراءات التي تجرى مع رئيس القطار، موضحا أن تدخل صفية إبراهيم أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ سيدة القطار، في الواقعة منعت حدوث كارثة، لافتاً إلى أنه لا تراجع عن تطبيق العقوبة التي فرضت على رئيس القطار ومشرف القطار.

وأشار إلى أن التصرف الذي وقع فردي ولا يمثل الهيئة، مؤكداً أن الهيئة بدأت في إعداد القوائم الكاملة لجميع العاملين بطوائف التشغيل لتحديد مواعيد الكشف الطبي وتحليل المخدرات والكشف النفسي، قبل استخراج رخصة العمل في السكة الحديد، مؤكداً أنه في حال وجود مدمنين أو أي عامل لديه مشكلة نفسية سيتم استبعاده من العمل بطوائف التشغيل ونقله لوظيفة إدارية، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس، حيث كشف الفيديو أن مجندا كان يستقل قطار 948 المنصورة - القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار بعد أن سخر منه، وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، وتدخلت سيدة لإنقاذ الموقف قبل حدوث كارثة إنسانية.

وتقدمت وزارة النقل، على الفور، باعتذار رسمي بسبب واقعة القطار، بعد تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام، وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.