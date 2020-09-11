هدية وشكر.. رسالة من الرئيس السيسي لـ سيدة القطار

قال المهندس أحمد الصايم، نجل صفية أبو العزم المعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، إن مندوبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي سلّم والدته هدية من الرئيس عبارة عن هاتف "آيفون" تقديرا لموقفها، وذلك بمحل إقامتهم في محافظة المنوفية.

وأضاف ابن "سيدة القطار"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مندوب رئيس الجمهورية كان يحمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى والدته، محتواها "إحنا بنشكر حضرتك وإنتي مثال للسيدة المصرية الجدعة". وقالت "سيدة القطار" صفية أبو العزم، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن مساندتها للمجند نابع من احترام البذلة العسكرية التي يرتديها، مؤكدة أنه يجب معاقبة الكمسري على ما قام به من موقف يسيئ لوزارة النقل، مشيرة إلى قرار الفريق كامل الوزير وزير النقل بمعاقبة "الكمسري" بـ"القرار المحترم".

وتابعت، أنها أدت واجبها كأي أم مصرية كان من الممكن أن يقع أبناؤها في تلك الموقف، موضحة أنها لم تكن تعلم أن الواقعة ستصبح حديث الشارع المصري.