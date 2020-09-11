القطاع الخاص يتسابق عليها.. كل ما تريد معرفته عن منظومة القطن الجديدة

طبقت الحكومة مع بداية شهر سبتمبر الجاري نظاما جديدا لتداول القطن في مصر عبر اللجنة الوزارية للقطن لموسم ‪2020-2021‬.

وتستهدف المنظومة الجديدة استعادة عرش القطن عالميا، من خلال تحسين أساليب الزراعة والجني وتطوير نظم التجارة والحليج والتحديث الكامل لخطوط الإنتاج في شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بالتوازي مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أبرز المعلومات عن المنظومة وأهدافها:

- تطبيق المنظومة سيكون في أربع محافظات لموسم ‪2020-2021‬.

- المحافظات تضم الفيوم وبني سويف والبحيرة والشرقية.

- تم اختيار 50 مركزًا لتجميع واستلام الأقطان من المزارعين.

- المراكز موزعة بين الوجهين القبلي والبحري، بواقع 7 مراكز في بني سويف و9 في الفيوم، ونحو 19 مركزًا في البحيرة، و15 في الشرقية.

- تفتح مراكز التجميع في الوجه القبلي بداية من أول سبتمبر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

- تفتح مراكز التجميع في الوجه البحري من منتصف سبتمبر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

- النظام الجديد سيقتصر التداول في المحافظات الأربع على مراكز التجميع.

- بموجب المنظومة سيتم منع تداول القطن خارج هذه المراكز.

- هدف المنظومة تمكين المزراع من الحصول على أعلى سعر للقطن.

- المنظومة تدار تحت إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن.

- سيتم استلام الأقطان من المزارعين مباشرة دون وسطاء.

- تسليم القطن يتم بموجب بطاقة الحيازة الزراعية.

- يشترط أن تكون الأقطان معبأة في أكياس من الجوت.

- يتم إجراء المزادات علنية على كميات الأقطان فى كل مركز على حدة.

- سيحصل المزارع على 70% من قيمة قطنه المباع عقب الانتهاء من المزاد.

- باقي ثمن المحصول وفقًا لفروق الرتب ومعدل التصافي الذي تحدده الهيئة العامة للتحكيم- التحصيل سيتم من خلال أحد البنوك التي سيتم التعاون معها في تفعيل هذه المنظومة.

- ارتفع عدد المتقدمين بخطابات ضمان للمشاركة بالمزادات إلى 9 شركات

- في محافظة بنى سويف، فازت شركة المتحدة بمزاد على كمية ٦٥٥.٦١٢ قنطار بسعر ١٨١٠ جنيه للقنطار.

- و في محافظة الفيوم، تمت ترسية مزاد على شركة الإخلاص بكمية ٣٥٧.٤٣٢ قنطار بسعر ١٨٠٥ جنيه للقنطار، ومزاد آخر فازت به شركة الفيوم بكمية ٢٦٧.١١٨ قنطار بسعر ١٧٨٠ جنيه للقنطار الواحد.

- بلغ إجمالى الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين حتى الأربعاء الماضي ٢١٧٢٨ كيس ( ١٠٢٩٨ كيس في الفيوم.

- بلغ إجمالى الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين حتى الأربعاء الماضي ٢١٧٢٨ كيس ( ١٠٢٩٨ كيس في الفيوم.

-بلغ إجمالى الأكياس التى تم تسليمها للمزارعين في بنى سويف١١٤٣٠ كيس

- بلغ إجمالى أكياس الأقطان الواردة لمراكز التجميع بالفيوم ٢٥٣١ كيس.

- بلغ إجمالى أكياس الأقطان الواردة لمراكز التجميعفي بنى سويف ٣٣٣١ كيس.