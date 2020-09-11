جدعنة كمسارية مع الركاب: أحدهم أنقذ طفلة من الموت

الصورة ليست كلها قاتمة، ودفتر حكايات القطارات يثبت ذلك، فمثلما هناك عادل الذي تجاوز في حق مجند بالقوات المسلحة بسبب تذكرة، فهناك شريف الذي أنقذ أشخاصا كانوا على شفا الموت، وكمساري طنطا الذي أجبر سائق القطار على الوقوف لإنقاذ رضيع.

كمساري يحضن طفلة مشتعلة بالنيران في حريق محطة مصر

رغم هول حريق الذي اندلع في محطة مصر، العام الماضي، وخلَّف وراءه عشرات القتلى والمصابين، فإن هذا لم يمنع كُمسريًّا بمحطة مصر، من إنقاذ عدد من الركاب والنيران مشتعلة بهم، غير مبالٍ بحياته أو بالحروق والإصابات التي لحقت بجسده.

"شريف محمد"، كمساري بهيئة سكك حديد مصر، كان في الغرفة الخاصة بهم داخل المحطة ، وسمع دوي انفجار كبير، فخرج مسرعا من الغرفة، لاستبيان ما حدث، فوجد العديد من الأشخاص يهرولون في كل مكان والنيران ممسكة بأجسادهم، مضيفًا: "وقفت لثوان مصدوما من هول ما رأيت، حيث كان المشهد مروعا لأقصى درجة، وأثناء وقوفي، اندفعت نحوي طفلة بعمر الـ10 سنوات تقريبا، والنيران ممسكة بظهرها بالكامل وقامت بحضني وهي تبكي بحرقة.. (الحقني يا عمو).. فقمت بحملها وهرولت بها، فأمسكت النيران في يدي، فقمت بإلقائها على الأرض، وخلعت جاكت كنت أرتديه وأخمدت النيران الممسكة في ظهرها".

كمساري يستجيب لطبيبة بإيقاف القطار لإنقاذ رضيع من الموت

موقف تكرر كثيرًا حيث يستجيب الكمساري لطبيب أوصاه بوقف القطار نظرًا للحالة الحرجة لراكب، ولعل من أبرز تلك المواقف في مايو 2019، عندما طلبت الدكتورة وسام رمزي طبيبة من أسيوط التي كانت تقل القطار الإسباني رقم 935 متجهة إلى الإسكندرية، بإيقاف القطار من أجل إنقاذ طفل رضيع.

تعود الواقعة، إلى أن ركاب القطار سمعوا رئيس القطار يصرخ وهو يطلب طبيب لإسعاف حالة مرضية حرجة، تفاعلت الدكتورة "وسام" فوجدت طفل عمره تقريبا سنة ونصف يموت في حضن أمه المنهارة من البكاء، فأجرت الطبيبة جلسة تنفس صناعي للطفل والإسعافات الأولية إلى أن رجع التنفس بصورة طبيعية ولكن لازال الرضيع فاقدًا للوعي، وهو ما استدعى أن يطلب من رئيس القطار إيقافه، وعندما اتصل الكمساري بالسائق في اللاسلكي رفض، ليرد "صعب مقدرش أقف غير في طنطا" فعاد رئيس القطار وأبلغها إلا أنها أصرت على إيقاف القطار نظرًا لخطورة الحالة والمسافة تبعد عن طنطا ساعة تقريبًا، وعلى الفور اتصل الكمساري بناظر أقرب محطة وهي بنها، لكي يجبر السائق على إيقاف القطار، وبالفعل هو ما حدث و كان في انتظار الطفل وأمه والدكتورة وسام عربية إسعاف مجهزة لنقلهم للمستشفى.

السكة الحديد تعاقب رئيس القطار والكمسري بعد واقعة المجند

وأعلنت وزارة النقل، في بيان صادر عنها أمس، انتهاء التحقيق الفوري، الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة/ القاهرة، بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

وأشار بيان الوزارة، إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية، بمعرفة الشئون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات، وفقاً للائحة نظام العاملين بالهئية كالتالي:

1- مجازاة عادل فاروق عبدالهادي رئيس القطار، بخصم أجر 50 يوما (خمسون يوما) من راتبه، لما بدر منه تجاه الركاب، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بارتداء الكمامة الطبية، والمنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

2- مجازاة عادل صلاح عبدالمنعم مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه، لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة، وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.

3- صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب، وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4- تحرير محضر شرطة لهم، لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية، وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء عليهم، بالغرامة 4000 جنيه.

5- بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين، تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020، وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة، للكشف الطبي مخدرات، والكشف الطبي النفسي.