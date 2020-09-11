فيديو.. نجل سيدة القطار: فخور بيها واللي عملته مش غريب عليها

قال أحمد محمد السيد، نجل السيدة صفية إبراهيم أبو العزم والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، إنه حينما شاهد موقف والدته مع المجند في القطار كان يعي أن كلمة قالتها خرجت من قلبها "عارف أمي وهي اللي ربتني والموقف ده مش غريب عليها.. أنا فخور بيها جدا وطول عمري فخور بيها".

وأضاف نجل سيدة القطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه خريج كلية الهندسة وشقيقه الأصغر يدرس في كلية الهندسة وشقيقه الآخر بكلية التربية.

فيما قالت سيدة القطار إن الموقف الذي مرت به موقف بسيط جدا وعادي وطبيعي أن يحدث، والموقف الذي اتخذته كان لوجه الله واحتراما للزي العسكري، وتعاملت كأم، والله أراد أن يرد لي الخير الذي أردته أضعاف مضاعفة، وأمثالي أكثر مني 100 مرة.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة تقدمت بخالص الشكر والتقدير لـ"السيدة المصرية العظيمة"، التي شهدت الواقعة في القطار، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكّدة أنَّ ما فعلته هو "تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة".

وقالت القوات المسلحة في بيان، إن موقف "سيدة القطار" يعبر عن أصالة المرأة المصرية ذات القلب المعطاء والإنساني، وأكّدت القيادة العامة للقوات المسلحة احترامها لكل مؤسسات الدولة، مشددة على أنَّ جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، مبينة أنَّ جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.

وعبّرت القوات المسلحة، في بيان أصدَرته اليوم، عن تقديرها للإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبَل وزارة النقل، ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين.