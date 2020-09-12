مواقيت الصلاة اليوم السبت 12-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم السبت 12 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:10

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:22

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:14

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:28

أذان المغرب 06:10

أذان العشاء 07:29

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:08

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:04

أذان العشاء 07:23

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 04:10

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء 07:24

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:02

أذان العشاء 07:21