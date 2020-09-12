مواقيت الصلاة اليوم السبت 12-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | السبت 12 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم السبت 12 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:10
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:04
أذان العشاء 07:22
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:14
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:28
أذان المغرب 06:10
أذان العشاء 07:29
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:08
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:04
أذان العشاء 07:23
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 04:10
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:05
أذان العشاء 07:24
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:02
أذان العشاء 07:21