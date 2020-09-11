مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:17 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:06
أذان العشاء 07:24
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:12
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:11
أذان العشاء 07:31
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:06
أذان العشاء 07:25
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 03:24
أذان المغرب 06:07
أذان العشاء 07:26
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:07
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:22
أذان المغرب 06:05
أذان العشاء 07:24