مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:24

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:31

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:25

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:24

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء 07:26

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء 07:24