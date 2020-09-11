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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:17 ص | الجمعة 11 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 11 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:24

 مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:31

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:25

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 03:24

أذان المغرب 06:07

أذان العشاء 07:26

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 04:07

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:22

أذان المغرب 06:05

أذان العشاء 07:24

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