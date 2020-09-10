مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 10 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:03

أذان العشاء 07:19

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:09

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:25

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:12

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:29

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:32

مواقيت الصلاة في الدقهلية

أذان الفجر 04:06

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:23

أذان المغرب 06:06

أذان العشاء 07:25

مواقيت الصلاة في قنا

أذان الفجر 04:08

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 03:15

أذان المغرب 05:59

أذان العشاء 07:14