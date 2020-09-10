مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-9-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:10 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن" استمراراً لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 10 سبتمبر، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:12
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 06:03
أذان العشاء 07:19
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:09
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:06
أذان العشاء 07:25
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:12
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:29
أذان المغرب 06:12
أذان العشاء 07:32
مواقيت الصلاة في الدقهلية
أذان الفجر 04:06
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:23
أذان المغرب 06:06
أذان العشاء 07:25
مواقيت الصلاة في قنا
أذان الفجر 04:08
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:15
أذان المغرب 05:59
أذان العشاء 07:14