فيديو.. يرهبون طفلا بـ"كلب" ورواد "فيس بوك": وقعت بكفر الشيخ

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لبعض الأطفال وهم يرهبون طفلاً باستخدام "كلب" وأكدوا أن الواقعة جرت بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ.

وظهر في الفيديو مجموعة من الأطفال يمسكون طفلاً حتى لا يهرب، حيث سقط الطفل أرضاً وقام بعض الأطفال بترهيبه من خلال "الكلب" وسط صراخه ومحاولته الهرب، وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بالقبض على هؤلاء الأطفال لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.