قيادة طائشة وصوت انفجار.. تفاصيل حادث صالح جمعة في الزمالك

فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، أطاح صالح جمعة لاعب النادي الأهلي بسيارتين عندما كان يقود سيارته في شارع محمد مظهر بالزمالك، ما تسبب في حدوث تلفيات هائلة بالسيارتين وسيارة جمعة، ليتحول الأمر من حادث سير للقبض عليه وترحيله إلى النيابة.

كانت الأمور هادئة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، حتى سمع سكان الشارع صوت ارتطام قوي أشبه بانفجار تبين لاحقا أنه حادث تصادم بين 3 سيارات، إحداها أطاحت بسيارتين بينما كان صاحبها يقودها بسرعة جنونية، كان حجم التلفيات في السيارات كبيرا، وعندما تجمع المارة فوجئوا بأن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو صالح جمعة نجم النادي الأهلي، وتبيّن أنه كان يقود سيارته رقم "ف ع أ 681" ماركة بي إم دبليو، وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهة اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده.

وصلت قوة أمنية لموقع الحادث وتم القبض على صالح جمعة واقتادته قوة أمنية إلى قسم الشرطة، بعد اصطدامه بالسيارتين اللتين تبين أنهما كانتا متوقفتين، وتحرر محضر بالواقعة وثبت من خلاله وجود تلفيات كبيرة بالسيارتين.

وتبين أن اللاعب ارتكب الحادث بسيارة شقيقه وكشفت مصادر أمنية أن مالكي السيارتين اللتين تعرضتا للتلف، نتيجة اصطدام سيارة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بسيارتيهما في شارع محمد مظهر بالزمالك، رفضا التصالح وتمسكا باستكمال الإجراءات القانونية أمام النيابة العامة.

وأضافت المصادر أن مالكي السيارتين اتصلا بالشرطة، وطلبا تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على المتهم، واقتادته الشرطة إلى القسم وحُرر محضر، وأحيل إلى النيابة العامة.

وتم التحفظ على السيارتين التالفتين في حادث التصادم في نقطة شرطة الزمالك، لحين انتداب جهات التحقيق لجنة فنية لمعاينة التلفيات بهما، وتبين أن رخصة تسيير السيارة التي كان يستقلها جمعة منتهية، ولم يكن اللاعب في حالة سكر.