"القرش": القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة منذ 2014

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تنظر للفلاح بنظرة خاصة، بعد 2014، إذ تمثل المنظومة الزراعية 15% من إجمالي الدخل القومي، و20% من إجمالي الصادرات، كما أنها تمثل الأمن القومي المصري للغذاء، وبالتالي الدولة تضخ كل استثماراتها وجهودها لخدمة الفلاح.

وأضاف "القرش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن القطاع الزراعي شهد طفرة كبيرة منذ 2014، حيث جرى استصلاح 1.5 مليون فدان، لمنحها للمزارعين والفلاحين والمستثمرين الراغبين في العمل الزراعي، كما يوجد مشروع المليون رأس ماشية، ومشروع البتلو.

وأوضح أن الرئيس السيسي قرر وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لثلاث سنوات تشجيعا لهم، مؤكدا أن الدولة حريصة على دعم الفلاح وتعزيز قدراته، مشيرا إلى مزايا منظومة "كارت الفلاح" والتي تعود بالنفع على المواطنين، موضحا أن الوزارة سيكون لديها حصر دقيق للمساحات المنزرعة وقواعد بيانات واضحة وبالتالي يتم تحديد الاحتياجات واتخاذ القرار.