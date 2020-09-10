رئيس جامعة سوهاج يشارك في تشجير محيط كلية الزراعة

شارك الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، طلاب الفرقة الثانية بقسم الإنتاج النباتي بكلية الزراعة في تشجير محيط الكلية بأشجار للظل، ضمن فاعليات التدريب الصيفي.

وأكد رئيس الجامعة، أن برامج التدريب الصيفي للطلاب الهدف منها تعزيز قدراتهم المعرفية والتعليمية وصقل مهاراتهم، لتأهيلهم بعد التخرج لسوق العمل.

وقال الدكتور محمد عبدالحفيظ عميد الكلية، إن الطلاب زرعوا أشجار كاسيا نودوزا واللبخ وهي من الأشجار المزهرة العطرية، بالإضافة لأشجار الفيكس نتدا مستديمة الخضرة.

وقالت الدكتورة إيناس محمد علي، المشرف العلمي على حدائق الجامعة، إن زراعة الأشجار تتم عن طريق إحلال التربة في جور الزراعة بعمق متر وإزالة التربة الزلطية والرملية ووضع سماد بلدي في القاع، ثم ردم الجور بتربة طينية وتجهيز الأرض وتسوية المسطحات، تمهيداً لزراعة النجيل والأسيجة والزهور.

وفي سياق جولته شهد عزيز مناقشة رسالة دكتوراة بالكلية بعنوان "كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية لأهم المحاصيل الحقلية بمحافظة سوهاج"، المقدمة من الباحث أيمن جبريل محمد عبيدالله.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة، من الدكتور مكادي عبدالمجيد سليمان أستاذ الاقتصاد الزراعي المتفرغ عميد المعهد العالي للعلوم الإدارية- جامعة المنيا ممتحن خارجي، الدكتور السيد محمد أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة سوهاج، الدكتور محمد عبدالحفيظ السمان أستاذ الاقتصاد الزراعي عميد كلية الزراعة- مشرفا، الدكتور جلال عبدالفتاح الصغير أستاذ الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة- جامعة أسيوط- ممتحن خارجي.