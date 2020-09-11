عضو فريق "ترامب" الانتخابي لـ"الوطن": صلوا لأمريكا في ذكرى 11 سبتمبر

تحل اليوم الذكرى الـ19 لهجمات 11 سبتمبر التي استهدفت برجي التجارة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حادث شكل بلا شك مرحلة جديدة في المنطقة والعالم.

في هذا السياق، قال بروفيسور جابريال صوما عضو الفريق الانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لـ"الوطن" إنه "لا يمكن لأمريكا أن تنسى سبب حدوث 11 سبتمبر، لأنه كلما نسينا فإن الإرهابيين المتطرفين الذين هاجمونا في ذلك اليوم الرهيب يجدون طريقة لتذكيرنا بها".

وأضاف: "للأسف نسي كثير من الناس طعم الهواء وستارة الدخان الأسود ومشاهد الرعب التي كانت في هذا اليوم، كل شيء كان مرتبطا بأحداث 11 سبتمبر".

وقال "صوما": "ما أقوله اليوم أنه مهما كانت عقيدتك يرجى الصلاة من أجل الولايات المتحدة في الذكرى التاسعة عشرة لأحداث 11 سبتمبر".