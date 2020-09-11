كاميرات المراقبة تفضح ممرض تحرش بطالبة مصابة بكورونا في الدقي

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة للمباحث، من ضبط ممرض في مستشفى بمنطقة الدقى لاتهامه بالتحرش بفتاة، 23 سنة، مريضة بفيروس "كورونا" أثناء حجزها في المستشفى.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي والرائد حسام العباسي، معاون المباحث أن بداية الواقعة بورود بلاغ من طالبة جامعية 23 سنة أثناء حجزها في مستشفى بالدقي لإصابتها بفيروس الكورونا قام ممرض بالتحرش بها وملامسة مناطق عفتها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى المستشفى وقامت بتفريغ الكاميرات ومناقشة الشهود وأمكن تحديد الممرض 35 سنة و تم ضبطه.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.