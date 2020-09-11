بالإنفو جراف... الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 5 حتى 11 سبتمبر 2020

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 11 سبتمبر 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قطاع الكهرباء بشكل مستدام وتنافسي ومتنوع من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم التخفيف من أثر تغير المناخ، وتعزيز النمو الأخضر، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة منطقتين لوجيستيتين؛ الأولى على مساحة 27,45 فدان، في ناحية المدامود بمحافظة الأقصر، والثانية بمساحة 15,41 فدان، في ناحية الحسينية بمحافظة الشرقية، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء معهد بحوث تطوير وابتكار الدواء بجامعة أسيوط، وكذا اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 69 المنعقدة بتاريخ 31/8/2020، والمتعلقة بعدد 21 موضوعاً، بجانب اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والمنعقدة بتاريخ 24/8/2020، والتي وافقت على 24 تسوية بقيمة 7.6 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بتغيير مسمى كلية اللغات والترجمة بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، ليصبح كلية الألسن.

كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلاج الطبيعي، بجامعة الفيوم، وكذلك الموافقة على مشروعي قراري رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعتين خاصتين، جامعة الصالحية الجديدة، وجامعة شرم الشيخ، والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"، وذلك بإضافة كلية الذكاء الاصطناعي، والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 252 لسنة 2006 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة فاروس"، وذلك بإضافة كلية علوم الحاسبات والذكاء والاصطناعي، والموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 الخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات"، وذلك بإضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض تطورات الأداء في القطاع المصرفي منذ بداية أزمة جائحة كورونا وحتى الآن، وكذا معدلات التضخم الحالية، والتوقعات المستقبلية بشأنها، وذلك بحضور وزير المالية، وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة دمياط، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ دمياط، ومدير أمن دمياط، وكذلك اجتماع لمتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف إحياء وتطوير القاهرة التاريخية، وذلك بحضور رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمهندس الاستشاري، محمد الخطيب، بجانب اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذا المشروعات المقترحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الإسكندرية، ومدير أمن المحافظة.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولي الجهات المعنية، وكذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة كفر الشيخ، وكذا المشروعات المقترح تطويرها خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ، ونائبه، ومدير الأمن، بجانب اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التنمية بمحافظة الدقهلية، ومناقشة سبل تذليل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بها، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، ومدير أمن الدقهلية.

وشملت الاجتماعات أيضاً، الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل دعم الأشقاء في السودان لمواجهة الفيضانات، وتنظيم كأس العالم لكرة اليد، والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بالإضافة إلى اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ومحافظ السويس، ونائبه، ومدير أمن السويس، فضلاً عن اجتماع لاستعراض ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتوفير احتياجات مياه الشرب خلال الفترة من 2020-2050، وذلك وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومسئولي الوزارة، ونائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، ومسئولي قطاع المرافق بوزارة الإسكان، إلى جانب مسئولي عدد من الشركات.

وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر" للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بحضور محافظ القاهرة، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة لاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراتس مع محافظ المنوفية لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها في المحافظة، وأخيراً اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة بورسعيد، وذلك بحضور محافظ بورسعيد ومدير أمن المحافظة.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت تلقي سيادته تقرير من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس "كورونا" المستجد خلال شهر أغسطس الماضي، بجانب حضور فعاليات حفل إجراء قرعة بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، التي تستضيف مصر في نسختها الـ 27، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 31 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 32 دولة، لأول مرة في تاريخ بطولة العالم لليد، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعدد من السادة المحافظين والسفراء ممثلي الدول بجانب مسئولي الاتحاد الدولي والمصري والمنتخبات المشاركة، فضلاً عن متابعة جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء في الاستجابة للشكاوى والبلاغات والاستغاثات المرتبطة بالنواحي الطبية خلال شهر أغسطس 2020، حيث تلقت المنظومة 8288 شكوى واستغاثة وطلباً في مجال الصحة منها 1996 بلاغاً بشأن فيروس كورونا، وكذلك متابعة جهود مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات والمركبات، وتأكيد سيادته على أن استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل يسهم في تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يتم استيرادها.

كما تضمنت الأنشطة أيضاً وفقاً للتقرير، متابعة جهود الإغاثة العاجلة التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية لدعم الأشقاء في جمهورية السودان، وذلك في إطار تضامن مصر مع أشقائنا هناك؛ لمواجهة السيول والفيضانات التي تجتاح مناطق مختلفة بالسودان، بجانب متابعة جهود لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضي، وما تم من تنسيق وتعاون مع عدد من الجهات المعنية للتعامل الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة، وكذا استعراض تقرير قدمته وزيرة الثقافة، حول الأنشطة والفعاليات الثقافية التي قدمتها الوزارة من خلال قناتها على موقع "اليوتيوب"، والمنصات الرقمية التابعة لقطاعاتها، وكذا عقد مؤتمر صحفي بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لتوضيح أبعاد قضية البناء العشوائي المخالف في المدن والقرى أمام المواطنين، وما يخص تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدولة للإعلام، والزراعة واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى استعراض تقرير حول موقف رصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر أغسطس، حيث تعاملت المنظومة مع 95 ألف شكوى نصيب الوزارات منها 74% والمحافظات 23% والجامعات 1% والجهات الأخرى 2%، وأخيراً تلقى تقرير من وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تصل إلى 70%، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين البسطاء ومراعاة للبعد الاجتماعى فى تقدير أسعار التصالح فى مخالفات البناء.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء سيادته مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة مثل بناء الإنسان والتحول الرقمي، بجانب لقاء مع سفير مملكة البحرين لدى مصر، وتأكيد سيادته على أهمية العمل على مضاعفة حجم التعاون والتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.