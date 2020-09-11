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"وليد" يفي بوعده ويقبل يد والده على الهواء عرفانا بالجميل

كتب:

شريف سليمان
07:24 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
وليد محمد إبراهيم

وليد محمد إبراهيم

قال وليد محمد إبراهيم طالب ثانوية عامة ملتحق بكلية الطب في جامعة بني سويف، إنه أقسم أنه سيقبل يد والده محمد إبراهيم عامل نظافة في القصر العيني، في مكان عمله.

وقبل "محمد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، يد ورأس والده على الهواء عرفانا بجميله، بعد طلب من الإعلامي أحمد فايق.

وعلق فايق، على تصرف وليد محمد إبراهيم قائلًا: "مفيش أجمل من كده مشهد، عاوزين نتعلم من الحاج محمد إزاي نربي ولادنا".

وقال والد الطالب، إنه عيُن كعامل نظافة منذ 3 سنوات في القصر العيني، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر وأنه يعتبر نجاح ابنه نتيجة لـ"بركة دعاء المرضى".

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