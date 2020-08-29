رئيس "صدر القصر العيني": آثار الإصابة بكورونا تزول بالأدوية

قال الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن الحالات التي كانت تتردد على عيادته قبل كورونا تختلف عما بعدها، مؤكدا أن جميع الحالات كانت جميعها مصابة بالفيروس في فترة من الفترات، بينما فى الشهرين الماضيين كانت الحالات مصابة بالرئة، وتعاني من بعض آثار هذه الإصابة حتى الآن، مؤكدا أن هذه الإصابات تزول بالأدوية.

وأضاف "عقل" خلال لقاء ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن تركيز الأكسجين الطبيعي في الدم يكون بنسبة 95% في الأعمار دون الـ60 عاما، والخطر عند انخفاضه لأقل من مستوى الـ90%، مؤكدا أن الأكسجين يمثل كل شيء، وهناك الكثير من المرضى تتابع من خلال الأون لاين.

وأشار إلى أن هناك علامة استفهام كبيرة حول الهلع المصاحب لفيروس كورونا في بداية انتشاره، خاصة أن الإنفلونزا الموسمية تقتل 600 ألف شخص كل عام وبالرغم من ذلك لا يصاحب ذلك أي هلع.