عميد "قصر العيني" تستقبل عامل نظافة التحق نجله بكلية الطب

أشادت الدكتورة هالة صلاح عميد طب قصر العيني، بـ محمد إبراهيم حسين عامل نظافة في مكان عملها، بسبب التربية الحسنة لنجله الذي التحق مؤخرًا بكلية الطب في جامعة بني سويف، مشيرةً إلى أنها ستلتقيهما في مكتبها يوم الأحد المقبل.

وأضافت "صلاح الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "بنفرح بالطلاب لما بيخلصوا دراسة ويبقوا معانا في المستشفى، موجهة النصح لوليد ونصحته بالاستمرار في المذاكرة وتحصيل دروسه، وألا يكتفي بما حققه في الثانوية العامة.

وتابعت: "هتتعب أكتر من الثانوية، وهيبقى عليك تجتهد وتذاكر طول الوقت ومتسيبش أجزاء من المنهج تتراكم عليك، واستمر بنفس المجهود".

ووجهت عميد طب القصر العيني، رسالة إلى محمد إبراهيم حسين عامل النظافة، وقالت: "حضرتك جميل وأكيد أنت إنسان مخلص، وإنك زرعت جواه الطموح، مفيش طريق صعب لكن في طريق بنخاف نمشيه، وبتوفيق ربنا نقدر نوصل لآخر الطريق، والمفروض تعدوا عليّا يوم الأحد في المكتب".