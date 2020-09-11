"العربية": وزير خارجية البحرين سيوقع على اتفاق سلام مع نتنياهو بواشنطن

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية البحريني سيوقع على اتفاق السلام مع نتنياهو في واشنطن، وذلك في 15 سبتمبر الجاري، الوقت المحدد لتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض. وأضافت أن ملك البحرين أشاد بالدور الأمريكي المحوري لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي". وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وأوضح ترامب أن فتح الحوار والعلاقات المباشرة سيعزز التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.