أمين "تطوير التعليم": بدء الدراسة في "مجمعات تكنولوجية" خلال سبتمبر الجاري

أكد الدكتور أحمد الحيوي، أمين عامًا لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق بالتنسيق مع الجامعات التكنولوجية والمدارس والمجمعات التكنلوجية، أن أبرز مهام الصندوق هو إنشاء المجمعات التعليمية وتسليمها للجهات المختصة بإدارتها، لافتاً إلى أنه تم إنشاء مدارس النيل ونقل تبعيتها لوزارة التربية والتعليم، وإنشاء المجمعات التكنولوجية ونقل تبعيتها للجامعات التكنولوجية.

"الحيوي": نستعد بالإجراءات الاحترازية وفقاً لإستراتيجية ومخططات مؤسسات الدولة

وأوضح الحيوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك 4 مجمعات تكنولوجية تابعة للصندوق، مشيراً إلى أنه ولأول مرة تكون هناك اختبارات قدرات للإلتحاق بالمجمعات التكنولوجية، و اختبارات قدرات موحد لها، لافتاً إلى أنه سيتم الدراسة خلال أيام بعدد من المجمعات و آخرى خلال شهر 10 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى تخصيص عدد من المنح الدراسية للمتفوقين بالمجمعات كتشجيع للطلاب للإنضمام للدراسة بالمجمعات التكنولوجية.

وتابع أمين عام الصندوق، أن خلال الفترة الماضية خلال أزمة كورونا، قام المجلس بالعمل على تغيير نظام الدراسة من النمطي التقليدي إلى نظام التعليم عن بعد "اون لاين"، لافتاً إلى أنه تم إنشاء قناتين عبر اليويتوب للطلاب لعرض المناهج الدراسية من خلالهم و يتمكن الطلاب من الدراسة بالمنزل، لافتا الي أنها سارت على أكمل وجه.

"الحيوي": سنوجد حلول للتدريب العلمي للطلاب في ظل الإجراءات الجديدة للعام الدراسي الجديد

و تابع، أن الصندوق سيبدأ في وضع الخطة التعليمية الجديدة التي تتماشى مع استعدادت وزارة التربية والتعليم العام المقبل، فضلاً عن إيجاد عدد من الحلول للتعامل مع التدريب العملي لطلاب في ظل تواجد الإجراءات الاحترازية واستمرار أزمة كورونا.

وأشار الحيوي، إلى ان ازمة كورونا أثرت سلياً الفترة الماضية على التدريبات العلمية لطلاب المجمعات التكنولوجية و الجامعات التكنولوجية الجديدة نظراً للإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المؤسسات الصناعية وفقاً لإجراءات الدولة المصرية بشان تقليل الكثافات و الاختلاط بين الأشخاص حفاظاً على صحتهم، مشيراً إلى أنه سيتم تلاشي هذه النقطة وإيجاد بدائل و حلول لتدريب الطلاب في ضوء الإجراءات الجديدة التي ستتخذها وزارتي التعليم العالي و التربية والتعليم.