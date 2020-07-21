تطوير التعليم: 6000 طالب تقدموا للانضمام إلى المجمعات التكنولوجية

أكد الدكتور أحمد الحيوي أمين صندوق تطوير التعليم أن الصندوق هو المسؤول عن المجمعات التكنولوجية الأربعة الموجودة في مصر.

وقال "الحيوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنهم يحاولون تقديم نموذجا تعليميا جديدا في التعليم الفني وتم إنشاء المجمعات التكنولوجية "مجمع الأميرية" ثم "مجمع الفيوم" ثم "مجمع أسيوط" ثم "مجمع أبوغالب".

وأكد على وجود شريك أجنبي في كل مجمع من المجمعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الالتحاق بهذه المجمعات يتم عن طريق التسجيل في الموقع الألكتروني ثم الخضوع لاختبارات قدرات على أن يتم اختيار أفضل العناصر من الحاصلين على الشهادة الإعدادية لافتًا إلى أن 6000 طالب تقدموا بطلبات للالتحاق بالمجمعات ومطلوب منهم 600 طالب فقط.

وشدد "الحيوي"، على ضرورة الحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل المجمعات عن طريق الشركاء الموجودين في المجمعات وأن عدد الطلاب يخضع لسعة الورش والفصول مشيرًا أن المجمعات تضم مدارس ثانوية فنية وكلية تكنولوجية ومركز تدريب مهني.

وأشار إلى أن الدولة أنشأت الكليات التكنولوجية لتكتمل منظومة التعليم التكنولوجي بشكل كبير، لافتًا أنه سيتم تسليم المجمعات التكنولوجية للجامعات التكنولوجية لتكوين منظومة التعليم التكنولوجي الجديد.

وأوضح الحيوي أن هناك خطة لانشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة بورسعيد لتلبية احتياجات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة المحيطة بها وذلك نظرًا لدخول الدولة في مشروعات عملاقة تحتاج فنين مهرة.