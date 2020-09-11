العاهل البحريني: الاتفاق على إقامة علاقات مع إسرائيل خطوة تاريخية

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن الاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين خطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط ودعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي". وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".