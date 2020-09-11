أحمد فايق يهنئ جامعة الأزهر لفوزها بالمسابقة العالمية لخدمة المجتمع

هنأ الإعلامي أحمد فايق، فريق إيناكتس جامعة الأزهر بمناسبة فوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية للنشاط الطلابي في خدمة المجتمع، متفوقًا على جامعات أمريكا وإنجلترا وجامعات دول كبرى ودول عربية.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أن الفريق صمم مشروعًا وهو تحويل فاقد قشر الجمبري في بحيرة قارون إلى أسمدة، وهو ما يدر عائدا بالملايين لمصر.

وتابع: "جرى توفير فرص عمل لعدد كبير من المواطنين، وهو ما أهلهم للفوز بكأس العالم في خدمة المجتمع".