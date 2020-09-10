محافظ أسيوط يستقبل نائب رئيس جامعة الأزهر لبحث سبل دعم المشروعات

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم المشروعات القومية والتنموية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ويجرى تنفيذها على أرض المحافظة، إلى جانب تفعيل المشاركة المجتمعية لجامعة الأزهر والإستفادة من الخبرات العلمية التي تذخر بها الجامعة في كافة التخصصات.

في بداية اللقاء قدم محافظ أسيوط التهنئة للدكتور محمد عبدالمالك، على توليه منصب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مشيدًا بدور جامعة الأزهر في بناء الإنسان المصري ودعم خطط التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وشدد على أهمية الإستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وتفعيل دورهم في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية ودعم المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة في كافة القطاعات

ولفت إلى الدعم الذي توليه المحافظة لفرع جامعة الأزهر وطلابها من خلال أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع والطرق المؤدية للجامعة ومنظومة الإضاءة وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع كافة القطاعات.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة سبل التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وجامعة الأزهر لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة وإستغلال الخبرات العلمية بجامعة الأزهر في شتى المجالات، وأعرب نائب رئيس جامعة الأزهر عن دعمه الكامل لجميع مبادرات المحافظ لتطوير المحافظة والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الدعم الفني والاستشارات والمساهمة في مشروعات التنمية بالمحافظة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخدمة المجتمع والبيئة كما قام بإهداء الوزير المحافظ نسخة من المصحف الشريف.