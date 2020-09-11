تفاصيل مشروع الأزهر الفائز بكأس العالم لخدمة المجتمع

أعربت الدكتورة فاطمة سري، مدير إيناكتس مصر، عن فخرها بفوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر بالمركز الأول في المسابقة العالمية للنشاط الطلابي في خدمة المجتمع.

وقالت سري خلال تصريحات عبر خاصية سكايب مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، الذي يعرض عبر شاشة "دي إم سي"، إن مصر تغلبت على البرازيل والهند وكندا، مشددة على أن الأخيرة كانت منافسًا قويًا وحلت في المركز الثاني على غرار ما حدث في العالم الماضي، حينما فاز فريق جامعة القاهرة بالمركز الأول.

وتابعت: "عدد أفراد الفريق الفائز يبلغ 120 طالبًا مقسمين إلى مجموعات، مجموعة مسؤولة عن المشروعات، ومجموعة مسؤولة عن تنمية الموارد البشرية، ومجموعة مسؤولة عن جمع التبرعات، وغيرها من المجموعات لتنفيذ المشروع طوال فترة العام الأكاديمي".

وقال شريف سيد قائد الفريق، إن المشروع فتح بيت أكثر من 800 أسرة، ومكن السيدات والصائدين من رفع مستوى معيشة الأسرة، من خلال تحويل قشر الجمبري إلى توابل، مشيرًا إلى أنه يمكن زيادة عدد المستفيدين، لأن فكرته بسيطة جدًا كما أن الوحدة الإنتاجية بسيطة للغاية.

وأضاف: "عملنا المشروع عشان الصيادين غيروا عملهم وهاجروا منها، فحبينا نعمل لهم منتجات حقيقية، وحولنا قشر الجمبري لخمس منتجات منها فلاتر الشرب والسماد والتوابل وغيرها، حيث تباع في السوق بشكل طبيعي جدًا".

وأشار إلى أن العائد من هذا المشروع سوف يتخطى 5.5 مليون دولار: "نسوق للمشروع عبر الإنترنت، ونحمد الله على أننا مثلنا مصر خير تمثيل واستطعنا هزيمة 32 دولة".