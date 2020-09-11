محمد شاكر لـ"الوطن": لم يتم تحديد سعر تصدير الكهرباء لأوروبا

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن ما قيل بشأن تحديد سعر لبيع الكيلو وات- ساعة، لدولتي قبرص واليونان، غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه لم يحدد بعد سعر تصدير الكهرباء.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، إن مصر لديها مشاريع قائمة للربط الكهربائي وبيعها للأردن والسودان وليبيا.

أما عن مشاريع الربط الكهربائي مع أوروبا، فقال إنه عرض على مصر من جانب وقبرص واليونان، لتوقيع اتفاقيات للربط الكهربي.

وأوضح أنه في حالة الاتفاق مع قبرص واليونان، سيتم الربط من خلال "كابل بحري"، يربط بين الدول الثلاثة.

واختتم مؤكدا أن موقع مصر الاستراتيجي والتطوير الحادث في قطاع الكهرباء يؤهلها للعب دور عالمي مهم، في مجال الربط الكهربي العالمي.

كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد قال، لـ"الوطن"، إن الشركة المسئولة عن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع قبرص واليونان ستنتهي من الدراسات الخاصة به مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن المشروع يتطلّب دراسات فنّية واقتصادية ليتوافق مع الخطّة الاستراتيجية للوزارة للربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن مصر وقبرص واليونان لديها اهتمام كبير لإتمام المشروع الذي يجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميجاوات، لافتا إلى أنه يجري التنسيق حاليا مع شركة "يورو أفريكا" المسؤولة عن تنفيذ المشروع لإعداد دراسات المشروع.

وكانت مصر قد وقعت في مايو 2019 اتفاق تعاون بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، عبر جزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية.

وأشار المصدر إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع خط الربط بسعة 1000 ميجاوات مروراً بجزيرة كريت لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر، لافتا إلى أن الاتفاق جرى بمعرفة المختصين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وبموافقة الجانب القبرصي لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروع إنشاء خط ربط كهربائي بحري بين مصر وقبرص واليونان.