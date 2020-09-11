تعرف على خطة "الكهرباء" لحل مشكلات قراءة العداد

اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الآليات للقضاء على القراءات الشاذة لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك ومنها..

القارئ الذكي لعداد الكهرباء المجاني

يتميز بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة، وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيه المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد، كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف، إنما يلتقط الصورة مباشرة.

أعلى مستوى من الدقة في تسجيل القراءة

جميع القراءات التي يتم إرسالها من قبَل مستخدمي التطبيق صحيحة بنسبة 100%، حيث إنها تعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء الخاص بالمشترك وإرسالها فقط وفقًا لدورة القراءة الخاصة بكل شركة توزيع كهرباء.

وتستمر الشركة في استقبال قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا من خلال "القارئ الذكي" رغم التحديات والصعوبات التي تواجهها الشركة في التوسع في هذا التطبيق المجاني الذي يهدف إلى الوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حفاظًا على حق المواطن والدولة.

تفاعل المواطنين مع التطبيق 96%

96% نسبة تفاعل المواطنين مع تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء وإنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء مجانًا من خلال "Google play" ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذي يتم تسجيل بياناته وإرسالها لشركة شعاع ليتم تأكيد الطلب وأخيرًا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقًا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك.

منافذ تلقي شكاوى المشتركين

ويتلقي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء من خلال:

- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة بمدینة نصر.

- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال البرید ص.ب. 73 - بانوراما أكتوبر

– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧٥ (داخلي ١٥٤)

طرق استقبال الشكاوى

ويستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين ويدرسها طبقاً للخطوات التالية:

- تقديم الشكوى في إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

- إذا لم يتم حل الشكوى، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء .

- على أن يقوم الشاكي بالآتي: استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

إحضار صورة من الشكوى المقدمة إلى شركة الكهرباء المختصة، ورد الشركة