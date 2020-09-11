تصحيح بيانات إيصالات الكهرباء "مجانا" وفي 15 دقيقة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 إجراءات يجب أن يتبعها المشترك عند تقديم طلب تصحيح اسم وبيانات بإيصال استهلاك الكهرباء بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وهي:

المستندات المطلوبة

– بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

– فاتورة كهرباء حديثة .

– طلب المنتفع بالتعديل المطلوب.

- مراجعة الملف.

تقديم الخدمة

تقدم الخدمة بجميع مراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع التابع لها المشترك.

مدة التنفيذ

تستغرق تركيب الخدمة 15 دقيقة.

الرسوم المقررة

مجاناً.

تحسين كفاءة الطاقة

والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية وهي عبارة عن مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعني منع استهلاك الطاقة بقدر ما يعني استخدام هذه الطاقة بأسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنوياً لتغطية أحمال الذروة والتي تستغرق فقط عددًا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف، ولذلك فمن الضروري تعريف المواطنين بأهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد في استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية، مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.