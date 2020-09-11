عاجل.. السيسي: البيان الثلاثي بين البحرين وإسرائيل وأمريكا خطوة نحو الاستقرار

ثمن الرئيس عبدالفتاح السيسي، البيان الثلاثي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل.

قال الرئيس في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، "تابعت باهتمام بالغ البيان لبيان الثلاثي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين وإسرائيل بشأن التوافق حول إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل".

وأضاف "إذ اثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية، وأتقدم بالشكر لكل القائمين على تنفيذ هذه الخطوة التاريخية".