تعرف على المنصات الإلكترونية التعليمية قبل الدراسة.. كتب PDF وصوتية

أسابيع قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2021/2020، والذي أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عن ملامحه في مؤتمر صحفي لتوضيح ملامح العام الدراسي الجديد وكيفية تحول العملية التعليمية من نظامها التقليدي الورقي القائم على الحفظ والتلقين، إلى نظام إلكتروني يعتمد على التواصل المستمر مع الطلاب سواء أثناء اليوم الدراسي أو خلال أوقات تواجدهم في منازلهم، من خلال المنصات التعليمية الإلكترونية التي أنشأتها الوزارة، والعديد من القنوات التعليمية التي سيتم بث الدروس عليها بشكل درامي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي يدرس من خلالها الطلاب إلكترونيا وعن بعد، كالتالي:

المنصات الإلكترونية المعنية بالتعليم عن بعد

1- منصة البث المباشر

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، لتنظيم لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، وتهدف إلى تواصل فعال وبديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد، وللدخول على منصة البث المباشر من هنـــــــا.

2- منصة ذاكر

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة إلكترونية للطلاب أتاحت من خلالها جميع مناهج المواد الدراسية، والتي يمكن أن تساعد الطلاب في تحصيل المناهج إلكترونيا، دون الحاجه إلى الكتاب الورقي، وللدخول إلى منصة ذاكر من هنـــــــا.

3- منصة ادمودو

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة ادمودو للطلاب للتسهيل عليهم التواصل مع المعلمين وإرسال الرسائل فيما بينهم، ما يساعد على توفير الوقت من خلال الجمع بين أدوات الفصل الدراسي على المنصة، وللدخول إلى المنصة الإلكترونية من هنـــــــــا.

4- قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب

أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قناة وزارة التربية والتعليم على موقع تبادل مقاطع الفيديو "يوتيوب"، لتوفير مقاطع الفيديو الخاصة بشرح المناهج الدراسية، وللدخول للقناة من هنــــــا.

5- بنك المعرفة المصري

يساعد بنك المعرفة المصري في توفير جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطالب المصري في جميع المناهج، وللدخول لبنك المعرفة المصري من هنــــــا.

6- القنوات التعليمية

وفرت الوزارة عدد من القنوات التعليمية التلفزيونية والتي يتم من خلالها بث شرح للدروس والمناهج التعليمية.

6 مكتبات إلكترونية يتم إتاحتها قريبا

وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير عدد من المكتبات الإلكترونية مثل مكتبة E-books library ومكتبة E-books library Plus الخاصة بتوفير الكتب التعليمية الصوتية.