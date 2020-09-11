سفارة مصر في واشنطن تعقد ندوة لمناقشة تطورات السد الإثيوبي

عقدت سفارة مصر في واشنطن اليوم، ندوة هي الأولى في سلسلة لقاءات تنظمها وزارة الخارجية مع خبراء في إدارة الموارد المائية والري وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم، لمناقشة تطورات مفاوضات السد الإثيوبي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تغريدة على "تويتر"، إن الغرض من سلسلة اللقاءات هو شرح المواقف المصرية في هذا الشأن واستعراض جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ‎السد الإثيوبي.