عشان باقتك متتسرقش.. خطوات تغيير كلمة السر الخاصة بالواي فاي

يعاني الكثيرون من مستخدمي شبكات الواي فاي، من ظاهرة سرقة كلمة السر الخاصة بالواي فاي الخاص بهم، ما يجعلهم دائما عرضه لنفاذ باقة النت الشهرية قبل موعد تجديدها.

وتوجه الشركات المعنية بتوصيل شبكات الإنترنت للمواطنين الكثير من النصائح لحماية شبكة الإنترنت الخاصة بهم، ويعد تغيير كلة السر وإخفاء شبكة الإنترنت من أهم الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على الباقة.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تغيير كلمة السر وإخفاء شبكة الواي فاي، لتجنب اختراق البرامج لها وسرقتها، وفق الدعم الفني لإحدى شركات الإنترنت.

خطوات تغيير كلمة السر

- الدخول إلى إعدادات جهاز الراوتر الخاص بالمستخدم، من خلال كتابة الكود "192.168.1.1" في الأيقونة الخاصة بالسيرش على المتصفح المستخدم.

- تظهر صفحة الدخول إلى الشبكة الخاصة بالمستخدم والمشترك بها.

- يتم تسجيل الاسم المستخدم وكلمة السر الافتراضية وهي "admin".

- تظهر الإعدادت الخاصة بجهاز الراوتر، ثم يتم تغيير كلمة المرور قبل إخفاء الشبكة حتى لا تظل الأجهزة التي اخترقت شبكة الواي فاي من قبل متصلة بالشبكة.

- يتم تغيير كلمة السر من خلال الضغط على أيقونة Network ثم الضغط على WLAN، ثم الضغط على Secutity، ثم تغيير كلمة السر وكتابة أخرى جديدة.

خطوات إخفاء اسم شبكة الواي فاي

- لإخفاء اسم شبكة الواي فاي، يتم الدخول إلى إعدادات اسم الشبكة.

- ثم الضغط على علامة صح الموجوده أمام أيقونة hide s siD، ثم يتم الضغط على submit لتأكيد التعديلات الجديدة.

- وللدخول على الشبكة المخفية، يتم الضغط على علامة الويب الموجودة أسفل يمين سطح المكتب، ثم الضغط على الشبكات المخفية، ثم كتابة اسم الشبكة وكلمة السر الخاصة بها، وعلى الفور يتم الاتصال بالشبكة المخفية.