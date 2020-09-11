ارتفاع طفيف بأسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 847 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في نهاية معاملات اليوم الجمعة، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية حوالي 847 جنيهًا، وخلال الفترة الماضية، حدث تذبذب في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بتراجع الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 845 و847 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 724 و726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و766 جنيهًا.