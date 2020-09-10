ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 24 يسجل 977 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا في نهاية معاملات اليوم الخميس، حيث سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية حوالي 855 جنيهًا، مقابل 850 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيف بنهاية تعاملات اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 975 و 977 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 853 و 855 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 731 و733 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و 840 جنيهًا.