أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-9-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا بمحلات الصاغة، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر، بعد أن سجل ارتفاعا طفيفا بنهاية تعملات الأمس، وترصد "الوطن"، وفي ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب 18 و21 و24، والجنيه الذهب، خلال تعاملات اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 967 و 969 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 846 و 848 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 725 و 727 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و784 جنيهًا.

وكان وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، عن تراجع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، بسبب قوة الدولار.

نسبة ارتفاع الذهب خلال 8 أشهر

قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنسبة 43% من بداية العام وحتى الأن، حيث بدأت أسعار الذهب في الأول من يناير الماضي عند 632 جنيها، مشيرا إلى أن مبيعات الذهب شهدت انخفاضا في المبيعات بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 70%.

ماذا يحدث في معاملات الذهب في البورصات العالمية؟وعلق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمشغولات الذهبية، على تذبذب أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة بين الصعود والانخفاض، قائلا إنّ جائحة كورونا تسببت في وجود ركود اقتصادي وكساد عالمي، ما تسبب في انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وجعل المستثمرين يلجأون للذهب باعتباره الملاذ الآمن، ما تسبب في نوبات الارتفاع المتتالية التي حدثت خلال الفترة الماضية.

وأوضح إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالقاهرة في تصريح له، أنّ عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع عند 0.7% بعد طرح عطاء لبيع سندات لأجل 30 عاما، وعائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما ارتفع إلى 1.399% من 1.378% بعد العطاء.

وهبط الذهب سريعًا كنتيجة طبيعية للارتفاع السريع، بمقدار 3.85%، ووصل سعره العالمي إلى 1943 جنيها بعد ارتداد من 1938 جنيها.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميا ومحليا

ارتفعت أسعار الذهب إلي أعلى نقطة منذ عام 2011، في نهاية معاملات الجمعة 30 يونيو بالبورصات العالمية والإقليمية، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات بسبب تخوفات عالمية من فيروس كورونا.

وعلق "واصف" بأن الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أن محليًا فأن السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأضاف أن العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الــ1800 دولار للأوقية، وقد وصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولارا في ذلك الوقت.