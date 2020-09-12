صور.. أول ظهور لمنال سلامة بعد حادث العلمين: تحضر عرض "سيد درويش"

حرصت الفنانة منال سلامة علي حضور عرض "سيد درويش" للفنانة لقاء سويدان ومحمد عادل، ويعد هذا أول ظهور لمنال بعد تعرضها هي وابنتها لحادث سير علي طريق العلمين دخلت على إثره المستشفى للملاحظة 24 ساعة.

وطمأنت الفنانة منال سلامة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على حالتها الصحية.

وقالت "منال": "الحمد لله، ربنا نجاني أنا وبنتي من حادثة موت"، مرفقة صورة من السيارة الخاصة بها، بعد تحطمها من جراء الحادث.

وكشف المخرج عادل أديب لـ"الوطن"، عن تفاصيل إصابة الفنانة منال سلامة وابنتهما، إثر حادث سير حينها، قائلًا إن زوجته وابنتهما تعانيان من بعض الكدمات إثر حادث سير على طريق العلمين. وأضاف أنه عقب الحادث جرى نقل زوجته وابنتهما إلى المستشفى، وأن حالتهما مستقرة.