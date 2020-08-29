عادل لبيب يكشف تفاصيل إصابة منال سلامة في حادث سير بطريق العلمين

كشف المخرج عادل لبيب لـ"الوطن"، عن تفاصيل إصابة الفنانة منال سلامة وابنتهما، إثر حادث سير.

وقال لبيب لـ"الوطن"، إن زوجته وابنتهما تعانيان من بعض الكدمات إثر حادث سير على طريق العلمين.

وأضاف لبيب أن، عقب الحادث تم نقل زوجته وابنتهما إلى المستشفى، وأن حالتهما الآن مستقرة.

يذكر أن البداية الفنية لمنال سلامة كانت في عام 1985 خلال مسرحية حملت اسم "الزير سالم"، لكنها بدايتها كمحترفة خلال مسلسل ضمير أبلة حكمت عام 1991.

واستمرت سلامة عبر مشاركتها بالعديد من الأدوار خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل لن أعيش في جلباب أبي عام 1995 مع الفنان نور الشريف، في عام 2010 عينت كمسئولة إدارة تسويق "البيت الفني للمسرح المصري".