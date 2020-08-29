منال سلامة تكشف تفاصيل تعرضها لحادث سير: العربية اتقلبت 3 مرات

كشفت الفنانة منال سلامة، حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث سير وانقلاب سيارتها، قائلة: "امبارح كانت صديقة ليا بعتت لي عربيتها، عشان أقضي معاها يومين في الساحل، أنا وبنتي وصاحبتها، واحنا ماشيين في الكيلو 50، كاوتش العربية فرقع، والسواق معرفش يسيطر على عجلة القيادة واتقلبت العربية مرتين تلاتة".

وأضافت "منال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، "بنتي مكنتش قادرة تتحرك، بشكر كل حد قدر يساعد اللي جاب مياه وشاش وأدوات إسعاف، وكله عاوز يساعد، واتصلت بالإسعاف، وحظنا كان حلو لأن كنا بعد نقطة الإسعاف بكيلو".

وتابعت: "البوليس بعدها والونش جه، وسألونا عن حالتنا وأسامينا، ونقلونا على مستشفى العلمين، والحمد لله المستشفى تابعنا، وعملوا أشعة مقطعية لحد ما اطمنوا علينا، وخرجنا الصبح، شوية ردود وكدمات".