وزير الخارجية الأمريكي: لمست في زيارتي الأخيرة زخما لشرق أوسط جديد

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لمس خلال زيارته الأخيرة زخمًا جديدًا لإقامة شرق أوسط جديد، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وأجرى "بومبيو" جولة في منطقة الشرق الأوسط، نهاية أغسطس الماضي، بدأت بزيارة تل أبيب في إسرائيل ومنها وصل إلى السودان، قبل أن يصل البحرين، واختتمها بزيارة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تصريح بومبيو بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخي". وغرد ترامب على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، قائلا: "إنجاز تاريخي آخر اليوم!.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".

وتابع: "ثاني دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل في 30 يوما!"، في إشارة إلى اتفاق السلام الذي أبرمته دولة الإمارات مع إسرائيل، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.