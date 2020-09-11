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السيطرة على حريق بشونة "قش أرز" في مطوبس  

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:22 م | الجمعة 11 سبتمبر 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، على حريق شب في شونة لتخزين" قش الأرز" اليوم، بإحدى قرى مركز مطوبس.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا بنشوب حريق في شونة لتدوير"قش الأرز" بعزبة سراج التابعة لمركز مطوبس، فوجّه إلى انتقال سيارات الحماية المدنية والإطفاء، كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها للمناطق المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن الشونة تقع على مساحة 8 آلاف متر خارج الكتلة السكنية للقرية، وتحتوي على أطنان من قش الأرز، ولا توجد أية إصابات أو وفيات جراء الحريق، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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