عاجل.. السيطرة على حريق قش الأرز بأرض زراعية في الحامول

سيطرت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ على حريق نشب فى "قش الأرز" المُشون فى مساحة فدان ونصف أرض زراعية بقرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول فى محافظة كفر الشيخ، دون وقوع إصابات بين الأهالي.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بانتقال 5 سيارات إطفاء وعدد من مواتير رفع المياه، لمكان الحريق، فضلاً عن سيارات إسعاف لتأمينه، فور تلقيه بلاغأً يفيد نشوبه، فيما انتقلت قوة شرطة من مركز شرطة الحامول الى المكان.

وتبين أن الحريق نشب في أرض زراعية ملك "عبدالقادر.م"، مزارع من أهالي قرية الكفر الشرقي، حيث تبين قيامه بتشوين كميات "بالات" كبيرة من قش الأرز في مساحة نحو فدان ونصف من أرضه الزراعية، والتهم الحريق بالات القش بالكامل وتم السيطرة عليه.

ونشب قبل قليل حريق بقش الأرز في قطعة أرض زراعية بقرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ، وأرسل الأهالي استغاثات للدفع بعدد أكبر من سيارات الإطفاء للسيطرة عليه.

وكان المحافظ ، قد وجه بالتصدي بكل قوة لظاهرة حرق قش الأرز بقرى مراكز المحافظة، موجها رؤساء المراكز والمدن باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محاضر مخالفات بيئية لجميع المخالفين وتوقيع أقصى غرامة على كل من يهدد الصحة العامة للمواطنين.