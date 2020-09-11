القبض على صاحب واقعة "كلب الحامول".. ومصدر أمني: لعب عيال

أكد مصدر أمني بمحافظة كفر الشيخ، أن قوات الشرطة ألقت القبض على طفلين في واقعة ترهيب طفل باستخدام "كلب"، مشيرا إلى أن الواقعة حدثت بمنطقة "حامول السعيد" في بندر الحامول، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه فور رؤية الفيديو المتداول، جرى تحديد المنطقة والتوجه بقوة أمنية إلى المكان وضبط الجاني والمجني عليه وتبين أن الطفلين صديقان: "كان لعب عيال وبيهزروا مع بعض وقالوا كده فور القبض عليهم".

وأوضح المصدر أن صاحب الكلب هو "محمد.ج.ا"، 17 عاماً، والمجني عليه الذي ظهر في الفيديو يدعى "محمود .ز.ا"، 17 عاماً، مشيراً إلى أن قوات الشرطة ألزمت مالك الكلب بوضع "كمامة" حديدية على فمه لضمان عدم قيامه بـ"عض" أي طفل، مؤكدًا أنهم كانوا يلهوون أمام منزل أحدهم وهم جيران وأصدقاء.

ونشرت "الوطن" خبرًا حول تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو لبعض الأطفال وهم يرهبون طفلاً باستخدام "كلب" وأكدوا أن الواقعة جرت بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ.